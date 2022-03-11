Смородская - об идеи расширения РПЛ до 18 команд: Откуда деньги возьмутся на содержание всего?

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее расширения чемпионата России до 18 команд.

«Тот факт, если Лигу расширят - неплохо. Но я не пойму, откуда деньги возьмутся на содержание всего? Тем более, в нынешней ситуации», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.