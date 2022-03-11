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Кирьяков - о возможном введении моратория на вылет команд в ФНЛ: Ситуация форс-мажорная

Помимо этого обсуждается идея увеличения числа участников РПЛ до 18 команд.
11 марта 2022 16:47

Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на возможное введение моратория на вылет команд в ФНЛ.

«Сейчас говорить о спортивных принципах неправильно. Ситуация форс-мажорная. В любом случае нам нужно больше команд, поскольку мы не будем выступать в Европе. Необходимо, чтобы наши игроки больше играли на внутренней арене», - приводит слова Кирьякова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме РФС, который состоится 23 марта. Отмечается, что в случае, если организация примет это предложение, ни один клуб не покинет состав РПЛ по итогам текущего сезона.

Накануне появилась информация, что число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 команд с сезона-2022/23.

источник: Vprognoze.ru
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