«Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем

Пресс-служба «Рубина» объявила о приостановке действия контрактов полузащитников Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке, а также предоставила им возможность заключить полноценное соглашение с зарубежными клубами.

В нынешнем сезоне «Рубин» располагается на десятом месте в РПЛ после 20 туров с 25 очками. В крайнем матче внутреннего первенства казанская команда одолела «Ахмат» на выезде (2:1).