Старший тренер сборной России Шашилов признался, что после одной из гонок позволил себе выпить

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов заявил, что после одной из гонок на этапе Кубка мира позволил себе выпить, так как его подопечные показали неплохой результат.

«После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да, было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьёзные ошибки.

Связано ли это с неплохим результатом? Не только. Но какая разница? Кто знает, те всё понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живёт Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое», — приводит слова Шашилова «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборную России в полном составе отстранили от оставшихся трех этапов Кубка мира после Олимпийских игр-2022 на фоне тяжелой геополитической ситуации. В Пекине российская команда завоевала три медали: бронза у Эдуарда Латыпова в гонке преследования, третье место у мужской эстафетной четверки и серебро в женской аналогичной дисциплине.