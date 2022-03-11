Леонардо заявил игрокам «ПСЖ», что они заслужили победу в Лиге чемпионов

Спортивные директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо выступил с речью перед игроками своей команды после проигранного ответного матча «Реалу» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает RMC Sport.

Леонардо заверил игроков, что они заслужили победу в Лиге чемпионов и что время клуба еще придет. Бразилец попросил игроков сосредоточиться на чемпионате Франции и выиграть титул.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 62 очками, на 13 очков опережая Ниццу, занимающую второе место.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл французский «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Карим Бензема.

Гости ответили мячом Килиана Мбаппе.