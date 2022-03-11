«Челси» может обанкротиться, если Абрамович не продаст клуб за 81 день

Лондонский «Челси» может обанкротиться, если владелец клуба Роман Абрамович за 81 день не продаст английскую команду. 31 мая истечет срок действия лицензии, позволяющей команде играть до конца сезона.

Ранее власти Великобритании наложили санкции на российского миллиардера, что не позволяет «Челси» покупать футболистов, продлевать соглашения с игроками и получать прибыль от продажи атрибутики.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира.