Чеферин - о санкциях к российским клубам и сборным: Мне жаль обижать спортсменов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских клубов и национальных команд от участия в международных турнирах.

«Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис, мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными, проявить единство во имя мира», - приводит слова Чеферина Corriere della Serra.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная нашей страны не сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и, соответственно, пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сборная России должна была провести стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей 24 марта в Москве, а московский «Спартак» мог встретится с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.