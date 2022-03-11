«Золотой мяч» будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года

Награда «Золотой мяч», учрежденная французским журналом L'Equipe, теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года. Об этом сообщает пресс-служба издания.

Таким образом, в 2022 году «Золотой мяч» будет вручен в сентябре или октябре, по окончании всех соревнований текущего сезона.

Помимо этого были видоизменены и критерии для голосования. Во главу угла респондент должен ставить индивидуальные показатели игрока, во-вторых, обращать внимание на завоеванные титулы, в-третьих, на соблюдение футболистом принципов честной игры.

Действующим обладателем награды является нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси. Аргентинец в голосовании опередил форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, что вызвало общественный резонанс. Это и стало одной из причин смены правил присуждения «Золотого мяча».