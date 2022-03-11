Губерниев - о расширении РПЛ до 18 команд: Отличная идея! Больше смотреть нам будет нечего

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Я думаю, что это отличная идея! Скорее всего, у нас в ближайшее время останется только РПЛ и ФНЛ. Больше смотреть нам будет нечего. Количество футбольных матчей увеличится, станет интересней следит за аутсайдерами», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.