Дмитрий Кузнецов: Если вспомнить состояние «Локомотива», то ЦСКА обязан выигрывать в дерби

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что армейцы обязаны выигрывать в предстоящем дерби с московским «Локомотивом».

«Если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив», то ЦСКА фаворит в дерби. Дело не в том, что у команды не особо получается игра после возобновления. В самом клубе творится какой-то бардак! Это не моё дело, но, учитывая, в каком состоянии находится «Локомотив», ЦСКА обязан выигрывать в дерби», — сказал Кузнецов «Чемпионату».

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.