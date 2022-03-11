Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова»

Пресс-служба «Ростова» объявила о назначении Виктора Онопко в тренерский штаб команды.

Отмечается, что после приглашения в «Ростов» специалист продолжит работу в сборной России.

Напомним, что ранее в клуб вернулся на должность главного тренера Валерий Карпин, который также останется наставником национальной команды до конца 2022 года.

После 21 тура чемпионата России «Ростов» с 18 очками располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

В следующем матче подопечным Карпина будет противостоять казанский «Рубин». Встреча состоится 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.