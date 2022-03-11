Колосков считает, что расширение РПЛ ничего не даст российскому футболу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.

«Расширение - это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам. На мой взгляд, расширять лигу - нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого», - приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.