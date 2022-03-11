Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте считает несправедливым отстранение россиян от международных соревнований.

«Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб», - приводит слова итальянского специалиста The Guardian.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная нашей страны не сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и, соответственно, пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сборная России должна была провести стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей 24 марта в Москве, а московский «Спартак» мог встретится с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.