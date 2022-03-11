Агент Оздоева рассказал, что Магомед мог стать игроком киевского «Динамо»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиент мог стать игроком киевского «Динамо».

«Динамо» давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу. Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах - только в товарищеских. А Маге еще не исполнилось 17. В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию», - приводит слова Гаргаева «Чемпионат».

Отметим, что действующее соглашение хавбека с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.

Напомним, Оздоев перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2018-го за 3,3 млн евро. С тех пор он провел за команду 106 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. В составе питерцев Магомед стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.