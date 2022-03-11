Бышовец - про возможное расширение РПЛ: Это количество, которое не приведет к качеству

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не считает, что расширение чемпионата России приведет к большей конкурентоспособности лиги.

«Не думаю, что расширение лиги повысит конкурентность. Нет команд, которые бы имели необходимые инфраструктурные, финансовые условия и уровень игроков для укрепления РПЛ. Это количество, которое не приведет к качеству.

А вот вопрос с крымскими командами остается для меня открытым. Пока не знаю, полезно ли это будет для футбола или приведет к понижению уровня», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды, а также сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.