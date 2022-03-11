Агент Гаргаев раскрыл подробности конфликта Черчесова и Денисова

Агент Анзор Гаргаев раскрыл подробности конфликта бывшего тренера московского «Динамо» Станислава Черчесова с экс-игроком московской команды Игорем Денисовым.

«Возможно, Денисова разочаровали какие-то нюансы в работе нового штаба. Может быть, Денисов претендовал на роль командира в коллективе, а для Черчесова это было неприемлемо», - приводит слова Гаргаева «Чемпионат».

Напомним, что Денисов выступал за «Динамо» с 2013 по 2017 год. Всего он провел за московскую команду 74 матча и забил один гол.

В свою очередь, Черчесов занимал пост главного тренера бело-голубых в сезоне 2014/15. По итогам сезона команда, как и годом ранее, заняла четвертое место. В июле 2015-го, перед началом чемпионата, Черчесов покинул пост тренера «Динамо», уступив место Андрею Кобелеву.