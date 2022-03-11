Кавазашвили: Я готов к тому, что будет создана континентальная лига с клубами дружественных стран

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что вскоре будет создана совместная лига с клубами дружественных России стран в условиях спортивной изоляции.

«Мы можем изменить положение о проведении соревнований и проводить их по новому формату. Можем добавить команды или убрать какие-то, творчески подходить к этому. Мерилом всему этому будет время. Я сейчас даже готов к тому, что будет создана континентальная лига с клубами из дружественных нам стран. А куда нем деваться?» — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днем».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная нашей страны не сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и, соответственно, пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сборная России должна была провести стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей 24 марта в Москве, а московский «Спартак» мог встретится с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.