В «Оренбурге» выступили за расширение РПЛ до 18 команд

Президент «Оренбурга» Василий Ермякин выступил за то, чтобы в Российской премьер-лиге со следующего сезона выступали 18 команд, вместо 16.

«С учётом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ. В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско — в то время никто не хотел слушать», — сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин «Чемпионату».

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды, а также сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.