«Бавария» ведет переговоры по продлению контракта с Мюллером

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры с нападающим команды Томасом Мюллером о продлении контракта. Действующее соглашение немца истекает 30 июня 2023 года.

Как сообщает Bild, переговорам в настоящее время мешает болезнь руководителей команд Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Важную роль в переговорах играет лично главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который хочет сохранить игрока в команде.

Текущий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Мюллер провел 24 матча за «Баварию», забил семь голов и отдал 19 результативных передач.