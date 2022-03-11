«Зенит» отреагировал на ситуацию с Тимощуком

В «Зените» отреагировали на решение КДК УАФ лишить помощника главного тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука тренерской лицензии.

«Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции», - приводит заявление петербургского клуба «СЭ».

Отметим, что специалиста также лишили всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Напомним, что на клубном уровне Анатолий выступал на родине за «Волынь» и донецкий «Шахтер». Также он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Зенит». С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

Ранее »Зенит» покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.