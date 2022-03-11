Мостовой считает, что «Спартак» продолжит победную серию в матче с «Краснодаром»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 21-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Однозначным фаворитом будет «Спартак». Думаю, что «Спартак» после победы над «Динамо» продолжит свою серию», - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 13 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

После 20 туров в РПЛ «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на пятой строчке, имея в своем активе 32 очка.