Дэвид Мойес - о санкциях против Абрамовича: Это невероятно сложная ситуация для «Челси»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о положении «Челси», у которого нынешний владелец клуба Роман Абрамович оказался под санкциями от властей Великобритании.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». За эти годы Абрамович проделал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в такой позиции», — приводит слова Дэвида Мойеса Football.London.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира