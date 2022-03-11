Английский журналист призвал не пускать фанатов «Челси» на стадионы за поддержку Абрамовича

Английский журналист Люк Эдвардс призвал наказывать болельщиков «Челси», которые поддерживают владельца клуба Романа Абрамовича.

Ранее власти Великобритании наложили санкции на российского миллиардера, что не позволяет «Челси» покупать футболистов, продлевать соглашения с игроками и получать прибыль от продажи атрибутики. Также бизнесмен не имеет права продать клуб.

«Болельщикам «Челси» нужно запретить посещать стадионы, если они продолжат восхвалять Романа Абрамовича» - приводит слова Эдвардса The Telegraph.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира.