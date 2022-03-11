Бышовец назвал средневековым решение КДК УАФ лишить тренерской лицензии Тимощука

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о том, что УАФ лишила тренера петербургского клуба Анатолия Тимощука лицензии и всех титулов.

«Не только профессиональные, но и человеческие качества Тимощука - лучшее проявление того, что есть у украинцев. В каждом витке истории есть свое «средневековье». И вот эти решения попахивают этим временем», - приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Отметим, что специалиста также лишили всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Напомним, что на клубном уровне Анатолий выступал на родине за «Волынь» и донецкий «Шахтер». Также он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Зенит». С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

Ранее »Зенит» покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.