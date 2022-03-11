Бакаев - о матче «Спартак» - «Краснодар»: Если будет недооценка, мы поплатимся за это

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 21-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Впереди «Краснодар» - игра будет тяжелая. В «Краснодаре» нет плохих игроков, все хорошие. Если будет недооценка, мы поплатимся за это», - приводит слова Бакаева пресс-служба московского клуба.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 13 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

После 20 туров в РПЛ «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на пятой строчке, имея в своем активе 32 очка.