Сборная Бразилии огласила заявку на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала заявку команды на мартовские матчи квалификации чемпионата мира-2022. Напомним, «селесао» досрочно вышли на мундиаль в Катар.
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Эвертон.
Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Теллес, Гильерме Арана, Тьяго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Габриэл Магальяэс.
Полузащитники: Артур, Каземиро, Фред, Фабиньо, Бруно Гимараэс, Филиппе Коутиньо, Лукас Пакета.
Нападающие: Антони, Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Сборная Бразилии в марте сыграет с Чили дома и с Боливией в гостях. Подопечные Тите обеспечили себе участие на чемпионате мира еще в ноябре прошлого года и стали четвертой командой после Катара, Германии и Дании, кто забронировал себе участие в этом турнире.