«ПСЖ» интересуется спортивным директором «Тоттенхэма»

«Пари Сен-Жермен» интересуется возможностью подписания спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который в июне прошлого года начал работу работу в системе «шпор».

Как сообщает TMW, французский клуб обратил внимание на Фабио Паратичи, который сейчас занимает этот пост в «Тоттенхэме».

Утверждается, что парижане уже контактировали с итальянцем.

Напомним, Паратичи перешел в «Тоттенхэм» в июне 2021 года, до этого работал в «Ювентусе».

Нынешним спортивным директором парижан является Леонардо.