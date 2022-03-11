Джанлуиджи Доннарумма - о вылете из Лиги чемпионов: Последние два дня были нелегкими

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет своей команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (2:3 по сумме двух матчей).

«Вылет из Лиги чемпионов стал серьезным ударом. Последние два дня были непростыми, но именно после таких трудных моментов мы становимся сильнее. Теперь надо думать о настоящем — о победе в Лиге 1, о том, чтобы отдать все нашему клубу. Вперед, Париж», — написал Доннарумма в своем Instagram.

Напомним, что «Реал» положил начало своему возвращению в серию после того, как нападающий «сливочных» Карим Бензема на 61-й минуте поймал на ошибке вратаря «ПСЖ» Доннарумму в своей штрафной. После этого француз еще два раза поразил ворота парижской команды и вывел «Реал» в 1/4 финала турнира (3:2 по сумме двух встреч).