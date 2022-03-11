Защитник «Химок» Дагерстоль приостановит действие контракта с клубом

Шведский защитник «Химок» Филипп Дагерстоль намерен воспользоваться опцией ФИФА о приостановлении контракта с клубом до 30 июня нынешнего года.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Дагерстоль покинул расположение «Химок» и находится в Швеции.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов. В частности, легионерам из Российской премьер-лиги разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами.

В нынешнем сезоне РПЛ Дагерстоль провел 17 матчей за «Химки» в РПЛ, отличившись четырьмя желтыми карточками и одним удалением. Соглашение 25-летнего шведа с подмосковной командой действует до 30 января 2024 года.