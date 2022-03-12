Смородская назвала профанацией возможное расширение РПЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее расширения чемпионата России до 18 команд.

«Я совершенно против этого, потому что даже те клубы, которые сейчас есть в лиге, постоянно балансируют на грани банкротства. Кого они примут? Сейчас ни у кого нет денег, зачем это нужно, непонятно. Профанацию создать очередную только», - приводит слова Смородской «РБК-Спорт».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.