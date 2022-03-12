«Манчестер Сити» договорился о переходе Холанда за 100 млн фунтов

«Манчестер Сити» договорился с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда за 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в контракте Холанда со «шмелями» прописана сумма отступных в размере 63 млн фунтов. Однако с учетом комиссии его агента, Мино Райолы, а также подписного бонуса форварду выплата достигнет примерно 100 млн.

Добавим, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 79 матчей, забил 80 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.