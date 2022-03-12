Полузащитник ЦСКА Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022

Хавбек ЦСКА Хесус Медина получил вызов в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022. В марте парагвайцы проведут две игры - против Эквадора (25 марта, дома) и Перу (29 марта, в гостях).

За два тура до окончания отборочного первенства Парагвай занимает предпоследнее девятое место с 13 очками. Отставание от пятой строчки, финиш на которой даёт право сыграть в стыковых матчах, составляет восемь баллов.

Напомним, что Медина перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно, подписав контракт до 2025 года. Всего полузащитник успел провести три матча за армейцев, однако пока не сумел отличиться результативными действиями.