Стали известны трансферные цели «Барселоны» в случае неудачи с Холандом

Стали известны трансферные цели «Барселоны» в том случае, если ей не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Sport.es, испанцы внимательно следят за чешским нападающим леверкузенского «Байера» Патриком Шиком, португальцем Андре Силва из «Лейпцига» и Дарвином Нуньесом из лиссабонской «Бенфики».

Напомним, действующий контракт 21-летнего с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро. На игрока также претендует «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанд провел 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 23 мяча.