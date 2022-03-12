Сергей Балахнин: Даже если в «Ростов» сейчас придет Пеле, он ничего не изменит

Бывший футболист и главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возвращение в команду Валерия Карпина.

«Я по себе знаю, что работа в сборной повышает твой уровень. Но сейчас дело даже не в этом. Даже придет сюда Пепе, и в такой команде он вряд ли что-то изменит. Конечно, уровень тренера важен, но важнее уровень футболистов. В «Ростове» есть хорошие ребята, которые будут бороться. Я уверен, что они не вылетят.

Но все равно будет сложно, потому что любые изменения в любой команде всегда проходят болезненно. Поэтому в любом случае «Ростову» предстоит очень жесткая борьба за выживание», - приводит слова Балахнина «Ефро-футбол».

Напомним, накануне Карпин продлил контракт со сборной России до 31 декабря 2022 года, при этом согласившись вернуться в «Ростов», который он покинул летом 2021 года ради работы в национальной команде.

После 20 туров ростовчане с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.