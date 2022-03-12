Леонардо может покинуть пост спортивного директора «ПСЖ» по окончании сезона

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, вероятно, сложит свои полномочия по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает AS.

Руководство парижского клуба осталось недовольным результатами команды на международной арене, а также тем, что он пока не смог убедить звёздного форварда Килиана Мбаппе остаться в клубе после истечения действующего контракта.

Одним из возможных сменщиков Леонардо на этом посту является управляющий директор «Тоттенхэм Хотспур» Фабио Паратичи.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 62 очками, на 13 очков опережая Ниццу, занимающую второе место.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл французский «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Карим Бензема.

Гости ответили мячом Килиана Мбаппе.