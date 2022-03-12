Ловчев сравнил Ваноли и Карреру: Не терпят безразличия

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев в преддверии матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром» сравнил главного тренера красно-белых Паоло Ваноли и бывшего наставника московского клуба Массимо Карреру.

«Видно, что он очень эмоциональный тренер. Чем-то похож на Карреру, который привел «Спартак» к чемпионству. Новый специалист тоже не терпит безразличия на поле. Хотя темперамент не всегда нужен», - приводит слова Ловчева RT.

Напомним, что Каррера возглавля красно-белых с 2016 по 2018 года и смог привести команду к чемпионству в России.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 13 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

После 20 туров в РПЛ «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на пятой строчке, имея в своем активе 32 очка.