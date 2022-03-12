Мбаппе подпишет контракт с «Реалом», зарплата составит 25 миллионов евро в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» как никогда близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает Marca.

Стороны активизировались, поэтому все детали должны быть согласованы до 18 марта. Официально клубы объявят о переходе форварда в конце сезона. По информации источника, зарплата Мбаппе составит € 25 млн в год. Также нападающий получит подписной бонус в размере € 60-80 млн.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за парижан 206 матчей, забил 157 голов и отдал 78 результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца текущего сезона.