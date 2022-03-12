Малиновский может стать игроком «Милана»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Милан».
По информации Tuttosport, футболист может пополнить ряды «россонери» по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает источник, кроме украинца, Стефано Пиоли считает приоритетными целями нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, форварда «Эмполи» Недима Байрами и футболиста «Брюгге» Ноа Ланга.
Напомним, в текущем сезоне 28-летний Малиновский провел 31 матч, в котором забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.
В последней встрече против леверкузенского «Байера» в рамках 1/8 финала Лиги Европы Руслан забил гол и дважды ассистировал партнерам. «Аталанта» выиграла со счетом 3:2.
источник: Tuttosport