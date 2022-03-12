Лэмпард рассказал, сколько раз он виделся с Абрамовичем за всю карьеру в «Челси»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию в лондонском «Челси», который в ближайшее время может сменить хозяина.

«Я проработал тренером «Челси» почти два года и играл там 13 лет. У меня есть друзья, которые работают в этом клубе. Конечно, если люди потеряют работу в «Челси», то по-человечески я буду переживать. Сейчас тяжелый момент для клуба. Я не хочу зацикливаться на этой теме, потому что я - тренер «Эвертона». Это мой приоритет, но то, что люди находятся в опасности, заставляет меня переживать.

Ранее кто-то говорил, что я близок с Романом Абрамовичем. Но я бы мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы с ним виделись за последние годы. Я проработал в «Челси» 13 лет, и это было абсолютным удовольствием, и это именно то, на чем я хочу остановиться», - приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Напомним, накануне правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба - российского миллиардера Романа Абрамовича, согласно которым все его активы заморожены, а клуб вскоре будет продан. Власти страны выдали «Челси» лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако у «аристократов» имеется ряд ограничений: например, посещать домашние матчи команды смогут лишь владельцы абонементов, поскольку клуб пока не имеет права продавать билеты.