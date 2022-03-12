Владимир Пономарев: Игра будет интересной! Думаю, что ЦСКА победит «Локомотив»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев в 21-м туре чемпионата России против «Локомотива».

«Игра будет интересной! Думаю, что ЦСКА победит. У армейцев есть преимущество - стабильность», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.