Буффон - о Доннарумме: Он один из лучших вратарей в мире наравне с Нойером и Куртуа

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о своем соотечественнике Джанлуиджи Доннарумме, который в недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» допустил ошибку, которая повлияла на исход противостояния (2:3).

«Доннарумме не нужны адвокаты. Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так думаю. Это часть пути развития. Я уверен, что это не будет иметь негативных последствий, у него не будет проблем. Более того, Доннарумма уже показал, что у него есть необходимые силы для преодоления таких деликатных эпизодов.

Доннарумма — один из лучших в мире. Он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером, если честно», — цитирует Буффона Marca со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, что «Реал» положил начало своему возвращению в серию после того, как нападающий «сливочных» Карим Бензема на 61-й минуте поймал на ошибке вратаря «ПСЖ» Доннарумму в своей штрафной. После этого француз еще два раза поразил ворота парижской команды и вывел «Реал» в 1/4 финала турнира (3:2 по сумме двух встреч).