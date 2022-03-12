Баринов предсказал ничью в матче «Локомотив» - ЦСКА

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с ЦСКА.

«С обороной у «Локомотива» есть проблемы. У ЦСКА выдался не самый удачный матч с «Нижним Новгородом». Забили на последних секундах. Я симпатизирую Березуцким. Они хорошо справляются со своей работой. Думаю, будет ничья», - приводит слова Баринова «СЭ».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.