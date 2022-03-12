Клопп считает справедливыми санкции в отношении «Челси» и Абрамовича

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посочувствовал наставнику «Челси» Томасу Тухелю и болельщикам клуба, однако считает, что наложенные санкции имеют место быть в нынешней ситуации руководства.

«Я знаю Томаса, но мы недостаточно близки, чтобы постоянно разговаривать. До и во время игр да, но не в другое время.

Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всему персоналу «Челси», потому что это явно не (хорошая) ситуация. Они не виноваты в том, что происходит.

Я не знаю роли Романа Абрамовича во всех этих вещах. Но можно предположить, что он имеет какое-то отношение к происходящему.

Я думаю, что решение британского правительства было правильным, если быть на 100 процентов честным. Но персоналу и болельщикам «Челси» это все равно неприятно», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, накануне правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба - российского миллиардера Романа Абрамовича, согласно которым все его активы заморожены, а клуб вскоре будет продан. Власти страны выдали «Челси» лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако у «аристократов» имеется ряд ограничений: например, посещать домашние матчи команды смогут лишь владельцы абонементов, поскольку клуб пока не имеет права продавать билеты.