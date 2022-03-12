Агент Кофрие заявил, что футболист остается в «Спартаке»

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие не покинет клуб по ходу нынешнего сезона.

Об этом заявил агент футболиста Давид Ласарацина.

«Решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ никак не повлияло на намерение Максимилиано остаться в «Спартаке». На данный момент мы думаем только о том, как хорошо закончить сезон и следим за тем, как развиваются события в мире. Будем отталкиваться от ситуации. Прямо сейчас возможность его отъезда из России не обсуждается», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года и уходить до этого времени в бесплатную аренду в зарубежные команды.

В текущем сезоне Кофрие провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями и заработав уже три удаления.