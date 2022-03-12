Елышев - о матче «Локомотив» - ЦСКА: Игра наверняка смотреться будет хорошо

Экс-игрок «Локомотива» Олег Елышев поделился ожиданиями перед матчем 21-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники встретятся с ЦСКА.

«Очень интересная предстоит игра. Смотреться наверняка будет хорошо. Именно в этом матче во многом и выяснится, как «Локо» провел зимнюю подготовку, увидим, что сможет команда противопоставить статусному сопернику», - приводит слова Елышева Sport24.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.