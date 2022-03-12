Левандовски вошел в шорт-лист «Барселоны»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вошел в шорт-лист каталонской «Барселоны».
Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, «сине-гранатовые» могут подписать нападающего уже летом, если команде не удастся купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Полный шорт-лист «Барселоны» выглядит следующим образом: Александр Исак («Реал Сосьедад»), Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберт Левандовски («Бавария»).
Отметим, что действующее соглашение форварда с немецкой командой рассчитано до конца сезона-2022/23. Ближайшим летом стороны обсудят возможную пролонгацию трудового сотрудничества.
Напомним, Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 364 матча, забил 336 голов и отдал 69 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 50 миллионов евро.