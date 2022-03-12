Генич поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - ЦСКА

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Если ЦСКА будет на сто процентов уверен, что обыграет «Локомотив», то у него будут проблемы. Думаю, что тандем братьев Березуцких найдет посыл к своим игрокам, чтобы вдруг не было недооценки. Тем более что это дерби, а ЦСКА сейчас набрал ход», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ «Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.