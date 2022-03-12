Неймар и Месси не планируют покидать «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Лионель Месси не планируют покидать клуб в ближайшее время.

Об этом сообщает спортивный журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Équipe. Оба игрока выразили желание остаться в парижской команде.

Лионель Месси перешел в парижский клуб в прошлое летнее трансферное окно. С тех пор он провел за клуб 25 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что Неймар пополнил состав «ПСЖ» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 135 матчей, забил 91 гол и отдал 57 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 90 миллионов евро.