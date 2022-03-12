Игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций

Некоторые футболисты «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций против владельца Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, игроки рассматривают возможность расторжения контракта на случай ухудшения финансовой ситуации в клубе и задержек зарплат. Они уже связались со своими юристами, чтобы обсудить возможность разрыва контрактов.

Ранее власти Великобритании наложили санкции на российского миллиардера, что не позволяет «Челси» покупать футболистов, продлевать соглашения с игроками и получать прибыль от продажи атрибутики. Также бизнесмен не имеет права продать клуб.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира.