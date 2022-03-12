Экс-вратарь сборной Италии Дзофф отрицает ошибку Доннаруммы в игре с «Реалом»

Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф не считает, что вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ошибся в ответной игре с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Оставьте вратарю отражать удары, нельзя ставить вратаря в такое положение. Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка против «Реала» была не его. Можно хорошо играть ногами, но в приоритете остается хорошее отражение ударов. Сегодня мы больше привыкли к определенному дуализму», — цитирует Дзоффа calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Реал» положил начало своему возвращению в серию после того, как нападающий «сливочных» Карим Бензема на 61-й минуте поймал на ошибке вратаря «ПСЖ» Доннарумму в своей штрафной. После этого француз еще два раза поразил ворота парижской команды и вывел «Реал» в 1/4 финала турнира (3:2 по сумме двух встреч).